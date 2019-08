Napoli, Ancelotti tra serietà e ironia: “ho minacciato De Laurentiis di comprarmi James e Lozano…”

L’allenatore del Napoli ha parlato della condizione della squadra e di mercato, soffermandosi sugli obiettivi degli azzurri

Il Napoli cresce bene, avvicinandosi sempre più alla forma migliore in vista dell’esordio in campionato contro la Fiorentina. Carlo Ancelotti è alquanto soddisfatto della condizione raggiunta dai propri giocatori, pronti adesso per un doppio confronto con il Barcellona negli Stati Uniti.

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’allenatore di Reggiolo ha fatto un bilancio di questa preparazione, soffermandosi anche sul mercato: “vogliamo giocare bene, se si può. Ma abbiamo dimostrato anche tanta maturità, soprattutto nel finale, a Marsiglia, quando lo sforzo fisico ha cominciato a farsi sentire. È stata una prestazione positiva per tutte queste cose. Personalmente, sono soddisfatto, l’equilibrio lo stiamo trovando con le giocate giuste. Il mercato? Sono tranquillo e lo sarò fino al 2 settembre, anche se una sessione così lunga un po’ mi scoccia. Il calcio sta cambiando e, in qualche modo, bisogna adeguarsi. C’è chi gira tanto in questo periodo e riscontra problemi. Noi abbiamo lavorato tre settimane a Dimaro e questo ci aiuta. Ho avuto esperienze passate, con spostamenti intercontinentali a inizio preparazione, e non riesci a prepararti come vorresti“.

Su James e Lozano, Ancelotti ci scherza su: “obbligato De Laurentiis a comprarli? No, l’ho addirittura minacciato. Scherzo, ovviamente. Stiamo valutando tante situazioni, ne ha parlato anche il presidente, ha spiegato dell’operazione Pépé che non siamo riusciti a definire. Insomma, la volontà di migliorare la squadra c’è in tutti noi, perché vogliamo vincere. Ci mancano ancora Koulibaly e Allan. Il primo rientrerà a Ferragosto e giocherà il 24 a Firenze. Manolas è davvero forte, è aggressivo al punto giusto. È un difensore che ci garantirà nuova fisicità e competizione nel gioco aereo. Elmas? Ha dimostrato intelligenza nello stare in campo, capacità e forza nei contrasti, anche se con noi si è allenato pochissimo. Deve entrare nei nostri meccanismi, ma avrà futuro“.

