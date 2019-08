La confessione del Ninja, Nainggolan svela: “il calcio mi salva dai problemi personali. Volevo la Champions ma ho scelto Cagliari”

Radja Nainggolan trova rifugio nel calcio dai problemi personali: il ‘Ninja’ svela di aver lasciato l’Inter, seppur con il rammarico della Champions, preferendo l’abbraccio caloroso di Cagliari

Il trasferimento di Radja Nainggolan al Cagliari è stato uno dei più romantici dell’estate. Il centrocampista belga ha rinunciato a piazze ben più blasonate per ritornare in Sardegna, nel club che lo ha lanciato nel calcio che conta e che è stato subito pronto ad accoglierlo a braccia aperte. Una sorta di porto sicuro, in grado di mostrare affetto e dare il sostegno che Nainggolan a Milano non ha mai trovato. Quella forza per far fronte ai problemi della vita di tutti i giorni, la battaglia che il ‘Ninja’ combatte al fianco della moglie, malata di cancro da diversi mesi.

In merito alla scelta di Cagliari, ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Nainggolan spiega: “il calcio mi ha salvato e mi sta salvando tuttora, facendomi distogliere dai problemi personali che mi assillano 24 ore su 24. Allenarmi e giocare mi fa stare sereno. Qui a Cagliari c’è un gruppo bello, il presidente ha fatto degli acquisti importanti, io mi sto trovando bene e sono contento della scelta che ho fatto. Domenica, se quella occasione di Joao Pedro fosse entrata in avvio, probabilmente sarebbe stata un’altra gara. Ma siamo stati anche graziati dalla Var sul gol di testa di Donnarumma e non abbiamo avuto la giusta reazione. Abbiamo sofferto e loro si sono chiusi bene. Va detto che questa, la nostra, è una squadra con tanti giocatori nuovi e dobbiamo ancora conoscerci meglio“.

Sull’addio all’Inter: “la Champions mi sarebbe piaciuto giocarla. Ma, a volte, nella vita non tutto va come speri. Ho fatto un sincero in bocca al lupo ai miei ex compagni dell’Inter. Ho vissuto una stagione di alti e bassi, ma ho preso questa decisione serenamente. So che domenica sarà difficile, ma il Cagliari deve reagire e in passato con le grandi ha dimostrato di fare bene. Io cercherò di fare il mio“.

