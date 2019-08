Nostalgia canaglia, Mourinho si commuove pensando alla… panchina: “allenare mi manca davvero”

Lo Special One si è commosso nel sottolineare di avere tantissima voglia di tornare ad allenare

La panchina manca eccome a José Mourinho, lo Special One è impaziente di tornare ad allenare dopo l’ultima esperienza con il Manchester United. Offerte negli ultimi mesi ce ne sono state eccome, ma il portoghese ha preferito aspettare qualcosa che lo stuzzicasse maggiormente.

La nostalgia però si fa sentire, come sottolineato da lui stesso nel corso della trasmissione ‘El Chiringuito’: “mi sono sempre divertito. Il momento in cui sono sbarcato nel calcio professionistico è stato quando è scattato un clic. Ora è una cosa seria, ed è stato una cosa seria fino ad oggi, senza sosta. E adesso che tutto questo si è interrotto e che non mi diverto più, mi manca davvero“.

