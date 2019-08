MotoGp – Zarco vicino alla Honda? Il team giapponese punta sul francese per il post-Lorenzo

Johann Zarco è sul mercato e cerca casa: dopo la decisione di dire addio alla KTM a fine stagione la Honda sembra interessata al pilota francese

Johann Zarco non sta affrontando un momento facile nella sua carriera da pilota: il due volte campione del mondo di Moto2 ha deciso di salutare il suo team, la KTM, in anticipo, interrompendo la collaborazione al termine della stagione 2019.

Il francese spera in un posto nella categoria regina, ma è consapevole di quanto sia difficile, visto che tutti i contratti sono ‘chiusi’. Per questo motivo Zarco punta dunque ad un ruolo da collaudatore in un top team, così da poter dimostrare ciò di cui è capace per poter presto tornare ad vestire i panni di pilota ufficiale.

Secondo clamorosi rumors di mercato sembra che la Honda sia intenzionata a portare in casa HRC il giovane francese e non è esclusa l’opzione di affidargli un ruolo da protagonista, al fianco di Marquez, qualora nel 2020 Jorge Lorenzo non volesse rinnovare col team giapponese.

