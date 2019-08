MotoGp – Zarco sincero dopo la rottura con KTM: “futuro? Potrei essere un pilota test, ma solo per…”

Zarco ed il suo futuro dopo la decisione di dire addio alla KTM: le parole a Silverstone del pilota francese

Weekend di gara interessantissimo a Silverstone: i piloti della MotoGp non vedono l’ora di tornare in pista sul circuito britannico dopo la cancellazione dello scorso anno ed i lavori di riasfaltatura. Quello della Gran Bretagna è un weekend di gara importantissimo anche per il ritorno in pista di Jorge Lorenzo dopo il lungo stop per infortunio.

Occhi puntati però anche su Zarco che ha deciso di interrompere la sua collaborazione con la KTM con un anno d’anticipo rispetto alla scadenza del suo contratto: “quanto è stata difficile questa scelta non lo so dire, ma di sicuro non è stato facile, la scelta di continuare ma senza sentirsi molto bene,avevo due opzioni o andare sulla moto con dei dubbi e finalmente non avere la possibilità di dare il mio 100% perchè non sono molto sereno dentro di me, o la scelta di dire no a questo progetto per il prossimo anno e liberarmi di questo peso, forse prendo un rischio, ma mi do la possibilità di ritrovare un bel feeling con me stesso e l’opportunità di avere più risultati anche quest’anno sulla KTM. Futuro? Non so ancora, il primo sogno è rimanere in MotoGp, ma questa opzione sembra quasi impossibile, perchè tutti i contratti sono conclusi, la seconda opzione sarà essere un pilota test di una squadra ufficiale, in questo modo potrò avere tanti giri su una MotoGp e prepararmi a tornare forte nel futuro, se divento un pilota test non sarà come per la maggior parte dei piloti che finiscono la loro carriera, io se prendo questa scelta spiego bene a tutti i manager è per darmi l’opportunità di tornare più forte“, queste le parole del francese ai microfoni Sky.

