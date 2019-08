MotoGp – Zarco saluta la KTM, il post social d’addio è… professionale: “una decisione dura, ma rimango concentrato sul 2019”

Johann Zarco tenero e professionale: il francese saluta la KTM sui social dopo l’annuncio della loro separazione a fine stagione

E’ arrivato nella tarda serata di ieri l’annuncio clamoroso della KTM, col quale il team austriaco ha fatto sapere che Johann Zarco ha chiesto la rescissione del contratto e che quindi nel 2020 non continuerà la loro collaborazione. E’ arrivato invece questa mattina, pochi minuti fa, l’addio social del francese: “è ufficiale, non gareggerò con KTM nella stagione 2020 di MotoGp. E’ stata una decisione difficile da prendere, ho l’opportunità di fare il miglior lavoro al mondo e voglio farlo col sorriso, gareggiando per il podio! Visto che sono un professionista, continuerò a restare concentrato sul resto della stagione 2019 dando il mio meglio e cercando di migliorare le mie abilità! ✊🏼“

