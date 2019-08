MotoGp – Vinales soddisfatto dopo le FP2 in Austria: “vicini a Dovizioso e Marquez, moto migliorata rispetto al 2018”

Maverick Vinales soddisfatto dopo il secondo posto ottenuto nelle FP2 del Gp d’Austria: il pilota Yamaha sottolinea i miglioramenti della propria moto

“Soddisfatto? Abbastanza, abbiamo fatto un bel lavoro: ancora ci mancano 1-2 decimi per essere vicini a Dovizioso e Marquez“. Con queste parole Maverick Vinales ha commentato l’esito delle FP2 che lo hanno visto chiude al secondo posto dietro Marc Marquez. “Ci rimane il dubbio che ancora è venerdì e quindi dobbiamo lavorare forte domani – ha proseguito il pilota iberico ai microfoni di Sky Sport – perchè non sappiamo se in gara possiamo avere il grip che ho avuto oggi. Miglioramenti moto? Abbastanza, anche le gomme sono meglio rispetto all’anno scorso“.

