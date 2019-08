MotoGp – Vinales e il problema delle gomme: “Valentino Rossi in difficoltà con le soft? La mia idea è…”

Dubbio sulla scelta delle gomme in casa Yamaha: Valentino Rossi in difficoltà con le soft, mentre Vinales potrebbe scegliere la morbida al posteriore. Lo spagnolo ha effettuato dei test importanti nelle FP2

Maverick Vinales chiude al quinto posto la seconda sessione di prove libere sulla pista di Brno. Il pilota Yamaha ha effettuato dei test importanti in vista delle qualifiche e della gara, provando in particolar modo la tenuta delle gomme. Lo spagnolo ha provato la tenuta delle soft, della quale Valentino Rossi si era lamentato, spiegando a Sky Sport: “oggi abbiamo lavorato molto per la gara, per questo motivo ho fatto il time attack a metà turno, per vedere se la gomma soft è buona per la gara e capire quale sia la migliore da usare. Per me è molto difficile scegliere la gomma, ho fatto alcuni giri con la soft e mi sono trovato bene. Quindi ci resta solo questo dubbio per la gara. Se sono più ottimista per la qualifica o per la corsa? Per la corsa. Alla fine qui la qualifica è sempre difficile perchè il motore deve spingere un po’ di più, ma per la gara oggi abbiamo lavorato molto bene. Gomma soft di Valentino usurata dopo pochi giri? Io ho parlato di soft al posteriore, la gomma davanti sarà media o hard. Ho lavorato molto con la hard perchè l’ho usata l’anno scorso, davanti è impossibile usare la soft“.

