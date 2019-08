MotoGp – Vinales non perde la motivazione, Maverick ammette: “l’Austria è una pista difficile, ma…”

Maverick Vinales carico e motivato in vista dell’Austria nonostante il deludente weekend di Brno: le parole dello spagnolo della Yamaha

Il weekend di gara della Repubblica Ceca non è stato soddisfacente per Maverick Vinales. Tornato in pista motivato, dopo i due splendidi podi ottenuti prima della pausa estiva, lo spagnolo della Yamaha non è stato altrettanto competitivo in pista a Brno. Dopo la giornata di test di lunedì Vinales ed il suo team sono pronti per un nuovo appuntamento, in Austria.

“Durante i test di Brno non avevamo molti nuovi accorgimenti per migliorare l’accelerazione, quindi ci siamo concentrarci sul pacchetto da creare per migliorare il livello delle prestazioni. Abbiamo lavorato sulla frenata più ritardata e più a fondo. Sappiamo che soffriremo per l’accelerazione. Ci siamo concentrati molto sul miglioramento della parte anteriore e delle sensazioni della moto. Sto andando in Austria con la mente chiara, motivato come sempre. Non sono certo i risultati che ci possiamo aspettare, perchè è una pista molto difficile ma cercheremo di essere lì, vicino ai migliori, e di combattere“, queste le parole di Vinales alla vigilia della gara austriaca.

