MotoGp – Dalla caduta al feeling con la moto, Vinales sereno a Silverstone: “mi sto sforzando per fare la differenza”

Prima giornata in pista positiva per Maverick Vinales: lo spagnolo della Yamaha ha chiuso al terzo posto il primo giorno di prove libere del Gp della Gran Bretagna. Il circuito di Silverstone sembra adattarsi particolarmente bene alla moto del team di Iwata, anche se Vinales ha dovuto fare i conti con una caduta nella mattinata.

“Non siamo al massimo e la caduta di questa mattina è successa perché stavo già andando al limite dopo poche curve. Il circuito però non era ancora pronto per quei tempi ed ero un po’ fuori linea. Abbiamo lavorato tanto con la mescola media per cercare di capire cosa possa succedere in gara“, ha affermato lo spagnolo a Motorsport.

“Ho provato circa due o tre telai nell’arco di questa stagione. Siamo stati veloci piuttosto facilmente fin da subito. Sono andato al massimo. Sto cercando di lavorare in situazioni che posso trovare in gara quando le gomme spinnano. Mi sto forzando a fare questo per fare la differenza“, ha concluso Vinales.

