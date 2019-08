MotoGp – Vinales più concentrato che mai: “sono pieno d’energia! Test? Non mi piace pensare al prossimo anno”

Maverick Vinales carichissimo dopo la pausa estiva: le parole dello spagnolo della Yamaha nella conferenza stampa del Gp della Repubblica Ceca

Una notizia tragica ha squarciato l’atmosfera di gioia e felicità per il ritorno in pista dalla pausa estiva dei piloti di MotoGp. Nella notte è infatti morto a Brno l’addetto stampa Ducati, Luca Semprini, a soli 35 anni. Il giornalista ducatista è stato omaggiato con un commovente minuto di silenzio prima della conferenza stampa del giovedì del Gp di della Repubblica Ceca. Messa da parte la tristezza per la terribile notizia, i piloti hanno poi risposto alle domande della stampa in vista del nuovo appuntamento che dà ufficialmente il via alla seconda parte di stagione.

Reduce da due gare positive, Vinales arriva a Brno carichissimo: “sono pieno di energia perchè ho finito le ultime gare in un ottimo modo e quindi questa pausa estiva per me è stata abbastanza lunga ma adesso siamo tornati con la stessa mentalità e siamo pronti a spingere al massimo, mi sento davvero bene dobbiamo continuare a lavorare e spingere per vedere dove arriveremo questa domenica. Quest’anno è diverso dall’anno scorso perchè la moto è completamente diversa, quest’anno ho una buona sensazione su questa moto e spero che nella seconda parte del campionato ve lo possa dimostrare“, ha dichiarato lo spagnolo in conferenza stampa.

Il pilota Yamaha ha poi aperto una parentesi sul test di lunedì: “sono molto concentrato su questa gara, non mi piace pensare al prossimo anno, soprattutto perchè bisogna concentrarsi sulla gara attuale soprattutto venerdì sabato e domenica e poi vedremo lunedì cosa c’è da cambiare, non sto pensando a questo, adesso non è il mio compito“.

