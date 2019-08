MotoGp – Valentino Rossi fra warm up e fan speciali: “pronto per la gara. Lando Norris? Un grande!”

Dopo il warm up di Silverstone Valentino Rossi riceve la visita di un fan speciale come Lando Norris: il ‘Dottore’ sorridente e in fiducia in vista della gara

Secondo posto in griglia, velocità confermata da un quarto posto nel warm up: Valentino Rossi ha più di un motivo per sorridere in vista della gara di Silverstone. Sorriso che gli ha anche strappato la visita di Lando Norris, giovane pilota di F1 emozionatissimo nel vedere il so idolo per la prima volta.

Ai microfoni di Sky Sport, Valentino Rossi si è espresso così: “il warm up è andato abbastanza bene, ho fatto dei giri buoni. Ho impiegato un po’ di tempo per arrivare ad un passo veloce, però avero anche la dura davanti. Fa caldo, partiamo lì davanti, bisogna cercare di fare una buona partenza ed essere veloce fin dai primi giri. Lando Norris? Un grande, è uno figo, gli dai gas!“.

