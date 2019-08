MotoGp – Dal rapporto con la politica alla voglia di formare una famiglia, Valentino Rossi ammette: “serve la donna giusta, ma…”

Valentino Rossi oltre la MotoGp, dal rapporto con la politica alla voglia metter su famiglia: il Dottore sincero

La settimana di pausa dopo le fatiche del Gp d’Austria sta per terminare. I piloti della MotoGp si godono gli ultimissimi giorni di relax prima di tornare in pista per il Gp di Silverstone, dove ci sarà il grande e attesissimo ritorno di Jorge Lorenzo.

Intanto, ad attirare l’attenzione è Valentino Rossi, con delle interessantissime dichiarazioni rilasciate in un’intervista a Radio1 Rai, la cui versione integrale sarà trasmessa a Domenica Sport, in un’ora dedicata al Dottore, dalle 14 alle 15.

Il nove volte campione del mondo ha parlato della voglia di metter su famiglia: “avere dei figli? Sicuramente, mi prendo ancora un po’ di tempo perchè è difficile conciliare la vita che faccio con quella di babbo. E comunque per fare dei figli ci vuole la donna giusta e io forse l’ho trovata“.

Valentino Rossi ha poi aperto una parentesi sulla politica: “ho iniziato a seguirla negli ultimi 10 anni per cercare di capire cosa accade, ma credo di non avere mai votato“.

Infine il pilota Yamaha ha parlato del suo rapporto con i fan: “dopo 25 anni di carriera il tesoro che mi rimane sono loro, i tifosi che vengono in pista per vedermi e emozionarsi. Loro sono la cosa che mi rimarrà dentro quando tutto finirà“.

