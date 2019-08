MotoGp – Valentino Rossi pensa positivo: “un bene essere nei primi 10. Problemi al motore? È successo che…”

Valentino Rossi chiude le FP2 di Brno al 9° posto nonostante un problema al motore della sua Yamaha: il Dottore fiducioso in vista delle qualifiche di domani

Termina con un 9° posto la seconda sessione di qualifiche di Valentino Rossi sul circuito di Brno. Un risultato importante in vista della giornata di domani nella quale, secondo le previsioni, farà capolino la pioggia. Il ‘Dottore’ commenta così l’esito delle FP2 e parla del problema al motore che lo ha costretto a cambiare moto: “oggi abbiamo lavorato un po’ per capire cosa fare in pista. Era importante essere nei primi 10 perchè le previsioni per domani sono abbastanza brutte. Vedremo come saranno le FP3 di domani. Il passo e il tempo sono abbastanza buoni. C’è da lavorare, ma come primo giorno è stato positivo. Abbiamo avuto un problema al motore della prima moto, aveva abbastanza chilometri, siamo riusciti ad usare l’altra ed è andato tutto a posto. Feeling con la moto? Non male, dobbiamo lavorare ancora perchè anche in questa pista le gomme calano tanto giro dopo giro. Ma il feeling è positivo“.

