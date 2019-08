MotoGp – Valentino Rossi in Austria con sensazioni positive: le parole del Dottore fanno sperare i fan

Valentino Rossi pronto al Gp d’Austria: le parole del Dottore alla vigilia dell’appuntamento del Red Bull Ring

Dopo la pausa estiva i piloti della MotoGp sono impegnatissimi: a seguito del Gp della Repubblica Ceca, Marquez e colleghi hanno girato ancora in pista a Brno per un’importante giornata di test e adesso si apprestano a vivere un altro appassionante weekend di gara, in Austria.

Reduce dal sesto posto di Brno, Valentino Rossi arriva in terra austriaca con sensazioni positive: “torniamo nuovamente in pista e sono felice, perchè abbiamo lavorato sulla moto col mio team. Vogliamo tornare a fare belle gare. Il test di Brno è stato positivo. Abbiamo trovato cose interessanti, per esempio un setting che mi piace e altre cose. Il circuito dell’Austria non è veramente molto buono per noi, ma faremo del nostro meglio. Proveremo qualcosa che abbiamo usato ai test di Brno per capire se in Austria possiamo andare meglio. Comunque, tornare subito in pista dopo il test è positivo“, queste le parole del Dottore in vista della gara al Red Bull Ring.

Valuta questo articolo