MotoGp, Valentino Rossi stenta con la Yamaha, l’ex coach Cadalora convinto: “difficile che a 40 anni…”

L’ex coach di Valentino Rossi ha parlato della situazione che si respira in casa Yamaha, soffermandosi poi anche su Marquez e Lorenzo

La situazione in casa Yamaha non è certamente delle migliori, la stagione non decolla e Valentino Rossi e Maverick Viñales non riescono a trovare quella continuità per rimanere stabilmente al vertice della classifica.

La luce in fondo al tunnel è ancora lontana, i problemi non mancano e a svelarli ci ha pensato Luca Cadalora, ex coach di Valentino Rossi che conosce bene il box giapponese: “da quello che ho visto nei test a Brno non hanno ancora portato novità significative. Mi sembra che nel box manchi una vera guida tecnica. I giapponesi sono bravi, ma bisogna ammettere che il passaggio di informazioni dalla pista alla casa madre è sempre faticoso. Valentino Rossi? Non possiamo chiedere ad un pilota di 40 anni di fare quello che faceva a 20. Marquez, invece, fa letteralmente paura. Lui è fortissimo, rischia tanto, non sempre ragiona, o meglio lui ragiona sempre per la massima prestazione. Lorenzo? In Ducati aveva trovato Dall’Igna che lo conosceva, lo ascoltava e lo capiva, in Honda temo che non sappiano nemmeno che dice. Non cambierà nulla finché non troverà qualcuno che creda in lui. Io spero che riesca a recuperare perché è l’unico che può infastidire Marquez e rendere più belle le gare“.

