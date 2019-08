MotoGp, niente più gesti scaramantici per Valentino Rossi? Il Dottore svela: “mi sono fatto male…”

Il pilota pesarese ha analizzato la giornata di libere in Austria, svelando anche un piccolo retroscena sulla diminuzione dei gesti scaramantici

Giornata in chiaroscuro per Valentino Rossi oggi a Spielberg, il pilota della Yamaha ha chiuso all’undicesimo posto la seconda sessione di prove libere del Gp d’Austria, lamentando problemi di accelerazione e di degrado gomme.

A parte questo però, le sensazioni sembrano positive: “purtroppo sono rimasto fuori dalla top 10 davvero per poco, perché pomeriggio non ho guidato bene durante il time attack ed ho perso anche un po’ di tempo a causa del traffico. Per fortuna, le previsioni sono buone per stanotte e per domani mattina, quindi credo domani mattina possiamo lottare per andare direttamente in Q2. A parte questo, il mio passo è abbastanza buono e sembra che siamo in una situazione migliore rispetto all’anno scorso, soprattutto perché il passo rimane costante anche con la gomma usata: abbiamo lavorato duramente a livello di elettronica per migliorare l’accelerazione sotto a questo aspetto. Le prime sensazioni quindi sono positive, anche se la situazione è sempre la stessa, perché ci sono tanti piloti veloci e quindi domani mattina ci sarà una battaglia molto serrata per entrare in Q2 e sarà fondamentale riuscirci. A livello di passo però direi che siamo più forti dell’anno scorso“.

Il Dottore poi ha ammesso: “siamo un po’ in difficoltà, perché la differenza a livello di velocità di punto rispetto alle altre moto è grande, perché sono più di 10 km/h. Non solo rispetto alla Honda o alla Ducati ufficiale, più o meno con tutte. Quando sei in gara, se sei dietro a qualcuno che va un po’ più piano di te, ma ha più motore, è difficile da superare. Questo è un problema e quindi per noi è ancora più importante la qualifica: dobbiamo cercare di partire nelle prime sei posizioni, perché così ti puoi attaccare a quelli che vanno più forte e perché altrimenti facciamo fatica a sorpassare. L’accelerazione è un aspetto su cui ancora soffriamo, ma riusciamo a tenere la gomma dietro più sotto controllo e quello è molto importante, soprattutto per la gara, perché ci permette di tenere un passo più costante. Come primo giorno comunque non è stato male. Niente segni scaramantici? Più che altro perché mi sono fatto male ad un ginocchio e quindi faccio fatica a piegarmi. E’ per questo che lo faccio meno“.

