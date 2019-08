MotoGp – Valentino Rossi resta positivo dopo le FP2 in Austria: “buone sensazioni. Vi spiego perchè sono arrivato 11°”

Buone sensazioni per Valentino Rossi dopo le FP2 in Austria: il ‘Dottore’ si approccia al weekend del Red Bull Ring con ottimismo nonostante l’11° posto della seconda sessione di prove libere

Seconda sessione di prove libere conclusa con un po’ di sfortuna per Valentino Rossi che, a causa di un po’ di traffico avuto davanti, non è riuscito ad andare oltre l’11° miglior tempo sulla pista del Gp d’Austria. Intervistato ai micrfoni di Sky Sport dopo le FP2, il ‘Dottore’ si è espresso comunque in termini positivi: “oggi pomeriggio non ho guidato bene, ho avuto traffico e non sono riuscito a stare nei primi dieci, ma le sensazioni sono abbastanza buone. Rispetto all’anno scorso riusciamo a consumare meno le gomme, quindi il mio passo non è male. Ci sono un sacco di piloti che vanno fortissimo, non sarà facile finire tra i primi dieci ma poi vedremo in gara come andrà, ma sicuramente va meglio rispetto all’anno scorso“.

