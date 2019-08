MotoGp – Valentino Rossi fenomeno anche… nel virtuale: 200 vittorie a Gran Turismo celebrate con la fidanzata sui social! [FOTO]

Valentino Rossi taglia il traguardo delle 200 vittorie al videogioco Gran Turismo e posta la foto su Instagram: il Dottore si diverte ed esulta mentre Francesca Sofia Novello veste i panni di ‘fotografa’

Gara conclusa, vittoria e troeo in mano per Valentino Rossi. Tutto normale, un’immagine già vista e rivista diverse volte, se non fosse che il Dottore si è appena alzato da una macchina… virtuale! Quando non corre in pista, Valentino Rossi si diverte a correre su Gran Turismo, seduto sul simulatore di gioco che rende l’esperienza videoludica del famoso gioco di macchine da corsa ancor più avvincente. Su Instagram spunta la foto celebrativa delle 200 vittorie, traguardo che il pilota Yamaha ha voluto celebrare con tanto di casco, guanti e trofeo. Il tutto fotografato dalla fidanzata Francesca Sofia Novello, nei panni di fotografa ufficiale!

