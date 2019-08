MotoGp – Tutto fermo a Brno: posticipata la partenza del Gp della Repubblica Ceca, gara accorciata

Partenza rimanda a Brno, ridotta anche la lunghezza del Gp della Repubblica Ceca. I dettagli

In Repubblica Ceca non ci si annoia: dopo il sabato mozzafiato con una sessione di qualifiche spettacolari, rese incredibili da un Marc Marquez mostruoso, anche la domenica sembra partire col piede giusto. La pioggia ha costretto a posticipare la gara di MotoGp, che quindi adesso si accavallerà al Gp d’Ungheria di F1. 35 minuti di ritardo, la pitlane aprirà alle 14.35 poichè la Race Direction si è voluta assicurare che la pista si asciugasse completamente per evitare di mettere in pericolo i piloti. Inoltre la gara è stata ridotta di un giro: i campioni invece di 21 giri ne percorreranno 20.

Valuta questo articolo