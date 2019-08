MotoGp – Si torna subito in pista, domenica si corre al Red Bull Ring: ORARI e DIRETTE TV del Gp d’Austria

Si torna subito in pista: il programma dettagliato del Gp d’Austria, ecco dove e quando seguirlo

Un importante back to back, per i piloti della MotoGp: appena rientrati dalle vacanze i campioni delle quattro ruote si trovano a trascorrere parecchio tempo in pista. Dopo la gara di ieri in Repubblica Ceca, vinta da Marc Marquez, i piloti saranno di nuovo in pista oggi per un’importante giornata di test, a seguito del quale avranno pochi giorni per riposarsi prima di spostarsi a Spielberg, per il Gp d’Austria. Il weekend di gara sarà trasmesso in diretta in esclusiva dai canali Sky, mentre su Tv8 sarà possibile vedere un riassunto in differita delle qualifiche, a partire dalle 14.00, mentre la gara andrà in onda alle 17.00

Ecco il programma del Gp d’Austria:

giovedì 8 agosto

17.00 conferenza stampa piloti

venerdì 9 agosto

09.00-09.40 – FP1 Moto3

09.55-10.40 – FP1 MotoGp

10:55-11:35 – FP1 Moto2

11:50-12:20 – FP1 MotoE

13.15-13.55 – FP2 Moto3

14.10-14.55 – FP2 MotoGp

15.10-15.50 – FP2 Moto2

16.50-17.20 – FP2 MotoE

sabato 10 agosto

08:30-08:50 – FP3 MotoE

09:00-09:40 – Fp3 Moto3

09:55-10:40 – Fp3 MotoGp

10:55-11:35 – Fp3 Moto2

12.35-12.50 – Q1 Moto3

13:00-13:15 – Q2 Moto3

13:30 -14:00 – Fp4 MotoGp

14:10-14:25 Q1 MotoGp

14:35-14:50 – Q2 MotoGp

15:05-15:20 – Q1 Moto2

15:30-15:45 – Q2 Moto2

16.00 E-Pole

domenica 11 agosto

08:20-08:40 – warm up Moto3

08:50-09:10 – warm up Moto2

09:20-09:40 – warm up MotoGp

10.00-Gara MotoE

11.00-Gara Moto3

12.20-Gara Moto2

14.00-Gara MotoGp

