MotoGp – Si torna in pista a Silverstone: ORARI e DIRETTE TV del Gp di Gran Bretagna

La MotoGp torna in pista e lo fa a Silverstone: il programma dettagliato del weekend di gara del Gp della Gran Bretagna

Dopo una settimana di pausa, nella quale i piloti si sono rilassati trascorrendo il Ferragosto con amici e parenti, la MotoGp torna protagonista e lo fa a Silverstone. Dopo lo spettacolo dell’Austria, dove Dovizioso ha trionfato battendo all’ultima curva Marc Marquez, i fan delle due ruote si aspettano ancora emozioni fortissime con i piloti in pista. Si comincia giovedì, con la tradizionale conferenza stampa, alla quale parteciperà anche Jorge Lorenzo, che risponderà sicuramente a tantissime domande per fare chiarezza sui rumors di mercato durante il suo stop.

Il weekend di gara sarà trasmesso sui canali Sky, mentre in chiaro, su Tv8, sarà trasmessa sabato, alle 17.00 una sintesi delle qualifiche di tutte e 3 le categorie, mentre la gara della MotoGp sarà in differita alle 17 di domenica.

Il programma del weekend di gara del Gp della Gran Bretagna:

giovedì 22 agosto

18.00 conferenza stampa piloti

venerdì 23 agosto

10.00 FP1 Moto3

10.55 Fp1 MotoGp

11.55 Gp1 Moto2

14.15 Fp2 Moto3

15.10 Fp2 MotoGp

16.10 Fp2 Moto2

sabato 24 agosto

10.00 Fp3 Moto3

10.55 Fp3 MotoGp

11.55 Fp3 Moto2

13.35 Qualifiche Moto3

14.30 Fp4 MotoGp

15.10 Qualifiche MotoGp

16.05 Qualifiche Moto2

domenica 25 agosto

10.00 warm up Moto3

10.30 warm up MotoGp

11.00 warm up Moto2

12.20 gara Moto3

14.00 gara MotoGp

15.30 gara Moto2

