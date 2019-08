MotoGp – Test Misano, troppo dolore per Jorge Lorenzo: il maiorchino alza bandiera bianca

Jorge Lorenzo si ferma ai test di Misano: troppo dolore per il maiorchino della Honda dopo il Gp di Silverstone

Problemi per Jorge Lorenzo: il pilota della Honda ha deciso di fermarsi nella prima giornata di test di Misano. Il maiorchino ha alzato bandiera bianca per troppo dolore. Tornato in pista a Silverstone dopo un lungo periodo di stop a causa di un brutto infortunio, Lorenzo ha deciso di essere in pista anche in queste due importanti giornate di test con la sua squadra per lavorare sodo sulle migliorie da mettere a punto per poter essere competitivo.

Reduce dalla stanchezza del weekend di gara del Gp della Gran Bretagna, Jorge Lorenzo si è però arreso nel pomeriggio a Misano, rinunciando alla continuazione dei test a causa di un fastidioso dolore, pensando a riposare e recuperare n vista della prossima gara.

SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE:

Valuta questo articolo