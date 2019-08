MotoGp – Test Misano, le Yamaha davanti a tutti: i TEMPI della sessione mattutina

Quartararo davanti a tutti al termine della sessione mattutina dei test di Misano: Marquez cade, ma senza gravi conseguenze

I piloti della MotoGp sono tornati in pista: a pochi giorni dallo spettacolo di Silverstone i campioni delle due ruote si ritrovano in sella alle loro moto per due importanti giornate di test a Misano. Terminata la sessione mattutina, sono le Yamaha a dominare in classifica, con Quartararo ,col crono di 1.33.539, davanti a Valentino Rossi. Terzo tempo per Michele Pirro, seguito da Vinales e Marquez, protagonista di una caduta non preoccupante nel mattino.

