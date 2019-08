MotoGp, Test Misano – Due Ducati al vertice, top rider fuori dalla top ten: i TEMPI della sessione mattutina della 2ª giornata

Miller stratosferico, bene Bagnaia e i giovani del team Petronas: i tempi della sessione mattutina della seconda giornata di test a Misan

Dopo la prima giornata di lavoro, svoltasi ieri, i piloti della MotoGp sono tornati in pista questa mattina per il secondo ed ultimo giorno di test sul circuito di Misano. E’ Jack Miller il più veloce della sessione mattutina, con un tempone: l’australiano del team Pramac ha fermato il cronometro sull’1.32.405, terminando così i suoi test. Alle spalle di Miller si è piazzato il suo compagno di squadra, Bagnaia, seguito dalle Yamaha di Quartararo e Morbidelli, Sesto invece Marquez, mentre per trovare Dovizioso, Rossi e Vinales bisogna andare fuori dalla top ten, rispettivamente all’11°, 13° e 17° posto.

