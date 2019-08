MotoGp – Test Misano, Dovizioso sorride: “non sono ancora soddisfatto della velocità, ma fisicamente sto bene”

Andrea Dovizioso ottimista al termine dei due giorni dei test di Misano: le parole del forlivese della Ducati

Si è conclusa oggi pomeriggio la seconda ed ultima giornata di test MotoGP sul Misano World Circuit, che ha visto impegnati tutti i piloti della top class in preparazione del GP di San Marino e della Riviera di Rimini di metà settembre. E’ sceso in pista anche Andrea Dovizioso, reduce dalla terribile caduta della settimana scorsa a Silverstone. Il forlivese della Ducati ha lavorato in pista senza problemi fisici, portando a termine oggi 81 giri, il migliore dei quali col crono di 1.33.499, ottenuto questa mattina, chiudendo i test in 17ª posizione, senza usare lo pneumatico extra soft al posteriore.

“Fortunatamente sono riuscito a fare un giorno e mezzo di test e fisicamente sto bene. Nei giorni scorsi siamo riusciti a fare un bel lavoro a casa: ho recuperato abbastanza bene la forma fisica e sono riuscito a girare, anche se sono ancora un po’ acciaccato. E’ stato molto importante girare, anche perché abbiamo trovato una pista abbastanza diversa rispetto all’anno scorso, con meno grip e perché c’erano anche tutti gli altri piloti e abbiamo potuto fare delle prove interessanti in ottica gara, sia di materiali che di set up. Non sono ancora completamente soddisfatto della nostra velocità però era importante riuscire a scendere in pista in questo test, ce l’abbiamo fatta, e adesso ci prepareremo bene per essere pronti nel weekend di gara”, queste le parole di Dovizioso al termine dei test.

