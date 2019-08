MotoGp – Test Brno, Petrucci contento a fine giornata: “abbiamo modificato il programma lavorando sulla velocità”

Il pilota ternano ha commentato la giornata di test a Brno, esprimendo le proprie sensazioni sul lavoro svolto

Una giornata positiva per la Ducati a Brno, dove si sono tenuti oggi i test successivi alla gara disputata ieri e vinta da Marc Marquez su Dovizioso e Miller.

Danilo Petrucci ha percorso 60 giri, il migliore in 1:56.345, e si è concentrato sulla ricerca di un buon feeling con la sua Desmosedici GP dopo la difficile gara di ieri: “la giornata di oggi è stata sicuramente positiva perché abbiamo avuto tutto il tempo che ci serviva per lavorare con calma. Ho utilizzato tutto il giorno la gomma media e sul finale sono stato veloce. Abbiamo fatto un ottimo lavoro e sono contento di aver trovato un buon feeling, che mi era mancato durante tutto il weekend. Avevamo diverse cose da provare, ma dopo le difficoltà di ieri in gara abbiamo deciso cambiare programma e di focalizzarci sul ritrovare la velocità. Ho migliorato un po’ la stabilità della moto e soprattutto la fiducia nell’inserimento in curva. Spero che questo ci aiuti anche in Austria dove voglio tornare a stare davanti“.

