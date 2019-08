MotoGp, Test Brno – A metà giornata Quartararo davanti a tutti: Valentino Rossi prova il motore 2020 [TEMPI]

Fabio Quartararo davanti a tutti a metà giornata nei test di Brno: lo seguo Marquez e Mir. Valentino Rossi, alle prese con il motore 2020, chiude 12°

Dopo la gara del Gp di Repubblica Ceca, vinta da Marc Marquez nella giornata di ieri, i piloti di MotoGp restano in pista a Brno per i classici test del lunedì. Senza la pressione di dover fare risultato, i driver della classe regina posso provare nuove migliorie, fare comparazioni fra assetti diversi e magari capire cosa sia andato storto in pista nella giornata precedente.

A metà giornata, prima della pausa pranzo, è Fabio Quartararo a far registrare il miglior tempo, davanti al solito Marc Marquez (che ha messo a confronto telaio foderato e telaio in carbonio) e ad un sorprendete Joan Mir. Sesto Maverick Vinales, il migliore delle due Yamaha alle prese con le novità del 2020. Valentino Rossi, in pista su una M1 dalla forma più ‘snella’, ha chiuso 12°: il ‘Dottore’ ha testato il motore 2020. Rispettivamente 15ª e 18ª le Ducati di Dovizioso e Petrucci.

Valuta questo articolo