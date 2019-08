MotoGp – Test Brno, terribile caduta per Mir: evidenti lividi e ferite nella FOTO postata dal pilota in ospedale

Il pilota della Suzuki è stato ricoverato dopo il terribile incidente di quest’oggi, ma in serata ha tranquillizzato tutti sui social

Una caduta spaventosa, che fortunatamente non ha causato gravi danni a Joan Mir. Il pilota della Suzuki infatti è stato protagonista di un crash terrificante durante i test di Brno, perdendo in curva 1 la sua moto finita poi oltre le barriere.

Trasportato immediatamente in ospedale, lo spagnolo ha riportato lividi ed escoriazioni, niente di che considerando l’incidente in cui è rimasto coinvolto. Per tranquillizzare i propri tifosi, Mir ha postato sui social una sua foto dal letto d’ospedale, con questa didascalia a corredo: “pilota OK!! Grazie a tutti per i vostri messaggi“.

