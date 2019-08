MotoGp – Terminate le Fp2: Quartararo è il più veloce nel pomeriggio di Brno, rottura del motore per Rossi [TEMPI]

Quartararo davanti a tutti nelle Fp2 del Gp della Repubblica Ceca: i tempi delle seconde libere sul circuito di Brno

E’ terminata la prima giornata di prove libere del Gp della Repubblica Ceca. I piloti sono scesi nuovamente in pista nel pomeriggio a Brno per le Fp2 dell’appuntamento ceco, al termine delle quali è stato Quartararo a segnare il tempo più veloce, lasciandosi alle spalle Marquez e Miller. Quarto tempo per Dovizioso, seguito da Vinales e Rins. Nono invece Valentino Rossi che ha dovuto fare i conti con la rottura del motore della sua M1, che lo ha costretto a tornare ai box per cambiare moto. Il Dottore riesce comunque a sorridere, insieme al team, perchè è riuscito a segnare il tempo utile per accedere direttamente alla Q2.

