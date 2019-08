MotoGp – Terminate le Fp1 a Brno: Dovizioso davanti a tutti, Rossi chiude la top ten

Dovizioso davanti a tutti nella prima sessione di libere del Gp della Repubblica Ceca: i tempi delle Fp1 a Brno

Piloti in pista a Brno per la prima sessione di prove libere del Gp della Repubblica Ceca. Dopo la tragica notizia della scomparsa di Luca Semprini, addetto stampa Ducati, è proprio un ducatista il più veloce della prima sessione di prove libere sulla pista di Brno. Dovizioso precede Marquez e Vinales, fermando il cronometro sull’1.56.919. Quarto tempo per Oliveira, seguito da Guintoli e Miller. Decimo invece Valentino Rossi, ancora a caccia del feeling giusto con la sua 1. Fuori dalla top ten invece Danilo Petrucci, 13°.

