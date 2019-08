MotoGp – Terminate le Fp4 del Gp della Gran Bretagna: Marquez precede tre Yamaha a Silverstone [TEMPI]

Marc Marquez davanti a tre Yamaha nelle Fp4 del Gp della Gran Bretagna: i tempi delle ultime prove libere di Silverstone

E’ tutto pronto per le qualifiche del Gp della Gran Bretagna di MotoGp: prima di vedere i piloti impegnati in Q1 e Q2, i campioni delle due ruote sono scesi in pista per la quarta ed ultima sessione di prove libere, al termine della quale è stato Marc Marquez, col crono di 1.59.327, a piazzarsi davanti a tutti.

Dietro lo spagnolo della Honda tre Yamaha, con Quartararo, Vinales e Rossi che precedono Dovizioso e Rins. Nono invece Morbidelli, sguito da Oliveira. Ancora nelle retrovie Jorge Lorenzo, in fondo alla classifica dei tempi a Silverstone.

