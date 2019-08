MotoGp – Sfida interna in casa Yamaha? Vinales motivato a Silverstone: “il nostro obiettivo Ã¨ sempre lo stesso”

Vinales si crede: le parole dello spagnolo della Yamaha alla vigilia del Gp di Silverstone

I piloti della MotoGp sono pronti per un nuovo weekend di gara: domenica si correrà il Gp della Gran Bretagna per uno spettacolo unico. La Yamaha arriva in Inghilterra con sensazioni positive, poichè il circuito di Silverstone bene si adatta alla M1.

“Silverstone è un percorso che mi piace molto e cercherò di fare del mio meglio dal primo giro. È una pista da affrontare dall’inizio, quindi spingerò al massimo per tutto il weekend. A Silverstone ho ottenuto la mia prima vittoria in MotoGp, quindi ho dei bei ricordi lì. Penso che sia una pista che possa essere molto favorevole alla nostra moto e che possiamo essere competitivi anche per il nuovo asfalto. Ci aspettiamo un grip migliore e questo è sicuramente qualcosa che funzionerà a nostro vantaggio. Speriamo anche di avere bel tempo per questo fine settimana. Il nostro obiettivo rimane lo stesso: essere la prima Yamaha sempre nella classifica finale“, queste le sensazioni di Vinales alla vigilia del nuovo weekend di gara.

