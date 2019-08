MotoGp – Ritiro Valentino Rossi, Quartararo taglia corto: “non mi piacciono queste cose”

Fabio Quartararo, il ritiro di Valentino Rossi e gli obiettivi in sella alla Yamaha: le parole del giovane francese del team Petronas

I campioni delle due ruote tornano in pista e lo fanno a Silverstone, dove domenica si correrà il Gp della Gran Bretagna. Occhi puntatissimi su Jorge Lorenzo, che farà il suo grande ritorno dopo un lungo stop per infortunio e dopo tanti rumors di mercato.

Il maiorchino testerà la sua condizione, guidando in pista con piloti competitivi, che hanno regalato grande spettacolo nelle ultime gare. A dare filo da torcere ai big ci sarà, come sempre, anche Fabio Quartararo, giovane pilota francese del Team Petronas, settimo in classifica generale.

“El Diablo”, a soli 11 punti da Valentino Rossi, miglior pilota Yamaha in classifica ha tagliato corto sulle infinite voci di un imminente ritiro del Dottore: “non mi piacciono queste cose, ma penso che nessuno possa dire quando si ritirerà Valentino. E’ un ragazzo eccezionale ed è la leggenda di questo sport“.

Il giovane francese ha poi aggiunto: “le aspettative sono le stesse, stare tra i primi otto e cercare di essere il Rookie of the Year. Questo è l’obiettivo, ma se possiamo lottare per le prime posizioni, lo faremo. Sto vivendo un sogno in questo momento, quindi mi sto godendo il momento. Non ho pressione, mi sto solo godendo la mia moto. Yamaha ci offre una moto davvero buona e facciamo del nostro meglio, quindi siamo felici. Se avrò un’altra moto, sarà davvero positivo. Non direi sicuramente di no“.

