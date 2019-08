Brnout Marquez, lo spagnolo fa 50 in top class: due Ducati sul podio

Marc Marquez mostruoso a Brno: lo spagnolo della Honda si conferma un alieno e conquista il Gp della Repubblica Ceca

Partiti con 40 minuti di ritardo rispetto l’orario previsto, a causa delle condizioni del circuito, che non garantivano una gara sicura per i piloti, i campioni delle due ruote hanno regalato spettacolo a Brno. Un’altra gara nel segno di Marquez: partito dalla pole position, lo spagnolo della Honda ha sempre dettato il suo ritmo, lasciandosi alle spalle tutti i rivali. Miller e Zarco hanno perso subito posizioni, per lasciare posto a Dovizioso e Rins, che hanno provato ad insediare il leader della classifica piloti, senza però riuscirci.

Non è mancato un brivido: a circa 9 giri dal termine della corsa Marquez ha rischiato grosso con una caduta non caduta, ma subito dopo, spinto dal suo team director Puig, ha iniziato a spingere ancor più forte, portandosi lontano, con un vantaggio di oltre due secondi su Dovizioso.

Un vantaggio che Marquez ha gestito perfettamente fino al traguardo finale, conquistando così l’ennesimo trionfo, che conferma il suo strapotere. 50ª vittoria in top class per lo spagnolo. Secondo posto per Dovizioso, mentre sul finale Miller e Rins hanno dato vita ad un avvincente duello per il terzo posto, al termine della quale ad avere la meglio è stato l’australiano del team Pramac.

Ancora un weekend sotto tono per la Yamaha, che chiude la gara di Brno con Valentino Rossi al sesto posto e Vinales decimo.

