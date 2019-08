E’ festa Ducati al Red Bull Ring: Dovizioso la spunta ancora all’ultima curva, Marquez beffato sul finale

Dovizioso show! Il forlivese della Ducati la spunta ancora una volta al Red Bull Ring: Marquez beffato all’ultima curva al Gp d’Austria

Il Red Bull Ring non si smentisce mai: al Gp d’Austria lo spettacolo è garantito! Sin dalla partenza Marquez e Dovizioso hanno dato il via ad una battaglia durata per tutti i giri della gara. Quartararo ha cercato di mettere i bastoni tra le ruote ai due colleghi più esperti approfittando di un errore che li ha fatti finire un po’ lunghi, senza però riuscire ad insediarli veramente.

Così come accaduto due anni fa, anche oggi Marquez e Dovizioso sono stati i due protagonisti indiscussi del Gp d’Austria, tra errori, sorpassi e contro sorpassi che hanno lasciato gli spettatori col fiato sospeso fino al termine della gara. Un finale infuocato al Red Bull Ring, con una bagarre mozzafiato tra Marquez e Dovizioso, al termine della quale a spuntarla è stato ancora una volta il forlivese della Ducati. Come accaduto due anni fa, Dovizioso ha beffato Marquez nella curva finale, andandosi a prendere una vittoria speciale, che conferma il dominio Ducati in terra austriaca.

Marquez si deve accontentare del secondo posto, lasciandosi alle spalle un buon Quartararo e un fantastico Valentino Rossi, che ha chiuso al quarto posto dopo una bella rimonta dalla 10ª posizione in griglia.

SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE:

Valuta questo articolo