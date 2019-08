Valentino Rossi mostruoso a Silverstone, ma la pole è di Marquez: festa gialla in Gran Bretagna

A Silverstone rispunta Valentino Rossi, ma la pole position è di Marc Marquez: applausi per il Dottore dopo le qualifiche del Gp della Gran Bretagna

Spettacolo puro a Silverstone con le qualifiche del Gp della Gran Bretagna. Al termine di un ultimo giro di fuoco è Marc Marquez a conquistare la pole position, col crono di 1.58.155: lo spagnolo della Honda si è piazzato davanti a tutti, dopo un giro effettuato sempre alle spalle di Valentino Rossi, che si è piazzato al secondo posto, conquistando una prima fila specialissima. Terzo invece Jack Miller, seguito da Quartararo e Rins. Sesto invece Vinales, seguito da Dovizioso. Una prestazione da applausi per il Dottore che conferma le sensazioni positive sul circuito britannico e risolleva il morale della Yamaha dopo una serie di gare non troppo soddisfacenti ma che hanno dimostrato una netta crescita della moto e della squadra, dando così speranza a tutti i tifosi ‘gialli’.

Fortissimi applausi anche per Marquez, che mostra ancora una volta di essere un alieno, conquistando la sua 8ª pole dell’anno e la 60ª in 120 gare disputate in top class.

