MotoGp – Terminate le Fp1 del Gp della Gran Bretagna: Quartararo super a Silverstone, bene le Yamaha [TEMPI]

Quartararo davanti a tutti nelle prime prove libere del Gp della Gran Bretagna: il francese della Petronas super a Silverstone

Si torna finalmente a fare sul serio: dopo una settimana di stop a seguito dello spettacolo del Gp d’Austria, i piloti sono tornati in sella alle loro moto per le prime prove libere del Gp della Gran Bretagna. Sul nuovo circuito asfaltato di Silverstone, dove dovrebbero essere state coperte le buche che lo scorso anno mettevano in pericolo i piloti, il più veloce è stato Fabio Quartararo, che si è piazzato davanti a tutti col crono di 1.59.952. Il francese della Petronas si è lasciato alle spalle Marc Marquez e Vinales, mentre le altre Yamaha di Morbidelli e Rossi si sono piazzate rispettivamente in quinta e settia posizione. Sesto Andrea Dovizioso, nono invece Danilo Petrucci. Ultimo tempo invece per Jorge Lorenzo, al ritorno in pista dopo il lungo stop per infortunio.

