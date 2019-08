MotoGp – Terminate le FP4 in Austria: Vinales beffa Dovizioso nel finale, Valentino Rossi nelle retrovie [TEMPI]

Il pilota spagnolo della Yamaha domina la quarta e ultima sessione di prove libere del Gp d’Austria, precedendo Dovizioso e Marc Marquez

Maverick Viñales si prepara come meglio non potrebbe alle qualifiche del Gp d’Austria, lo spagnolo infatti comanda la quarta e ultima sessione di prove libere, chiudendo di pochissimo davanti ad Andrea Dovizioso.

Il pilota della Yamaha ferma il crono sull’1:23.983, tenendo dietro per qualche millesimo la Ducati di Andrea Dovizioso e la Honda di Marc Marquez, rimasto al comando per quasi tutta la sessione. Alle spalle del campione del mondo si piazza Fabio Quartararo, seguito dalla sorprendente KTM di Pol Espargaro. Jack Miller chiude in sesta posizione, seguito dall’altra Ducati di Danilo Petrucci. Chiudono la top ten Rins, Oliveira e Morbidelli, mentre Valentino Rossi non va oltre il sedicesimo posto.

