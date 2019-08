MotoGp – Terminate le FP3 a Silverstone: Quartararo beffa Valentino Rossi, le Yamaha fanno paura a Marquez [TEMPI]

Il pilota del Sic Petronas chiude davanti a tutti anche la terza sessione di libere, beffando Valentino Rossi di un decimo: Dovizioso fuori dalla Q2

Fabio Quartararo fin qui è l’autentico dominatore del week-end di Silverstone, il pilota del SIC Petronas piazza il miglior tempo anche nella terza sessione di prove libere, fermando il crono sull’1:58.547.

Il francese beffa proprio nel finale Valentino Rossi che, per pochi secondi, accarezza la possibilità di chiudere al comando queste FP3 inglesi. Poco più di un decimo il distacco tra Quartararo e il Dottore, che stacca così agevolmente il pass per la Q2. Terza posizione invece per Marc Marquez, seguito da Jack Miller e da Danilo Petrucci, che regala l’unico sorriso di giornata alla Ducati, visto il quattordicesimo tempo di Dovizioso e la conseguente esclusione dalla Q2. Sesta la Honda LCR di Crutchlow, alle sue spalle ecco Viñales e Morbidelli, con Nakagami ed Aleix Espargaro che completano la top ten. Fuori per un soffio anche Rins, mentre Jorge Lorenzo chiude mestamente la classifica in ultima posizione.

Valuta questo articolo