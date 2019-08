MotoGp – Terminate le FP3 a Brno: Marquez fa il vuoto dietro di sè, Valentino Rossi nella top-5 [TEMPI]

Lo spagnolo chiude davanti a tutti la terza sessione di prove libere a Brno, dietro di lui il connazionale Viñales e il sorprendente Guintoli

Marc Marquez chiude davanti a tutti la terza sessione di prove libere del Gp di Brno, il pilota spagnolo non sembra soffrire la pista bagnata firmando il miglior tempo in 2:04.279. Secondo tempo per Maverick Viñales, costretto a fermarsi a mezzo secondo dal campione del mondo, autentico dominatore delle FP3.

Dietro il pilota della Yamaha si piazza un super Guintoli, che centra un fantastico terzo tempo davanti a Danilo Petrucci e Valentino Rossi, staccato di quasi un secondo e mezzo da Marc Marquez. Sesta la Yamaha satellite di Quartararo, alle sue spalle invece ecco Mir e Pol Espargaro, mentre chiudono la top ten Oliveira e Iannone. Solo tredicesimo infine Andrea Dovizioso, che stacca comunque il pass per la Q2 dopo la decisione della Race Direction di calcolare i tempi ottenuti nelle FP2, vista la pioggia di oggi.

