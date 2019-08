MotoGp – Terminate le FP2 a Silverstone: nuovo record della pista per Marquez, cancellato il miglior crono di Valentino Rossi [TEMPI]

Lo spagnolo della Honda chiude davanti a tutti la seconda sessione di prove libere sul circuito di Silverstone, Rossi 17° dopo la cancellazione del suo miglior crono

Marc Marquez chiude alla grande la prima giornata di prove libere del Gp di Silverstone, lo spagnolo della Honda si piazza in prima posizione al termine della seconda sessione facendo segnare il nuovo record della pista.

Il campione del mondo ferma il crono sull’1:59.476, precedendo di due decimi Maverick Viñales, abile a sua volta a precedere la Honda LCR di Cal Crutchlow e la Ducati di Dovizioso. Quinto posto invece per Franco Morbidelli, seguito da Miguel Oliveira e da Jack Miller, che tiene dietro l’altra Ducati ufficiale di Danilo Petrucci. I due fratelli Espargaro chiudono la top ten con Aleix davanti a Pol, mentre Fabio Quartararo si ferma in undicesimo posizione a causa della cancellazione del suo miglior crono, che gli avrebbe addirittura garantito il primo posto. Stessa sorte per Valentino Rossi, diciassettesimo in classifica per essere andato oltre i limiti della pista. Penultimo Lorenzo, a tre secondi e mezzo dal compagno di squadra.

Valuta questo articolo