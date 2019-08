MotoGp – Terminate le FP1 in Austria: Dovizioso fa subito la voce grossa, Valentino Rossi nella top-5 [TEMPI]

Il pilota della Ducati chiude davanti a tutti la prima sessione di libere in Austria, dietro di lui Marquez e Viñales. Quinta posizione per Valentino Rossi, preceduto da Jack Miller

Andrea Dovizioso comincia alla grande il fine settimana di Spielberg, chiudendo davanti a tutti la prima sessione di prove libere del Gp d’Austria.

Con un giro pressoché perfetto, il pilota della Ducati si prende la testa della classifica, fermando il crono sull’1:24.033 e spodestando proprio sul gong Marc Marquez. Lo spagnolo deve accontentarsi dunque della piazza d’onore dopo aver comandato la graduatoria per l’intero turno, fermandosi a pochi centesimi dal forlivese. Terzo tempo per la Yamaha di Maverick Viñales, che dimostra di esser migliorato rispetto al tremendo week-end di Brno. Quinto invece Valentino Rossi, preceduto dalla Pramac di Jack Miller. Fabio Quartararo si piazza in sesta posizione, seguito da Rins e dall’ottimo Zarco, che porta la KTM all’ottavo posto sul circuito di casa. Chiudono la top ten Nakagami e Oliveira, mentre Danilo Petrucci non va oltre la quattordicesima posizione.

