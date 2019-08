MotoGp – Rinnovata la partnership fra Dorna Sports e KTM: contratto prolungato fino al 2026

Si rinnova il legame fra KTM e MotoGp: contratto prolungato per altre cinque stagioni con scadenza nel 2026

La KTM resterà ancora a lungo in MotoGp. La notizia è arrivata direttamente da Dorna Sports che ha annunciato ufficialmente il prolungamento del contratto per altre 5 stagioni, con scadenza nel 2026. “E’ una visione strategica quella di essere nella classe MotoGP, vogliamo anche dare impulso alla Moto 3. Siamo uno dei marchi leader“, ha commentato Stefan Pierer, Ceo di Ktm. Molto soddisfatto anche Carmelo Ezpeleta, Ceo di Dorna Sports: “sono orgoglioso di vedere KTM rinnovare il proprio impegno in MotoGP per altri cinque anni. Siamo molto contenti della nostra relazione e KTM condivide la nostra visione per il futuro del campionato“.

