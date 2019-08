MotoGp, retroscena Ducati svelato da Paolo Ciabatti: scintille tra Dovizioso e Dall’Igna dopo il Gp di Germania

Il pilota forlivese aveva espresso pubblicamente il proprio disagio per i problemi della Ducati, scatenando la reazione del team

Scintille e clima elettrico in casa Ducati dopo il Gp del Sachsenring, trascorso ormai da qualche settimana. Un retroscena però venuto a galla solo in questi giorni, in seguito alle dichiarazioni rilasciate da Paolo Ciabatti a Speedweek.com, che rivelano un acceso diverbio tra Gigi Dall’Igna e Andrea Dovizioso nel fine settimana tedesco.

Il motivo riguarda le dichiarazioni del pilota, troppo critico in pubblico nei confronti della DesmosediciGP: “ovviamente non eravamo entusiasti dei commenti di Andrea dopo la gara del Sachsenring, quando ha puntato il dito contro i problemi in percorrenza di curva. D’altra parte, però, capisco la frustrazione se si verifica un risultato che non rispecchia le aspettative, siamo tutti professionisti. Subito dopo la Germania, abbiamo comunque ottenuto un secondo e un terzo posto a Brno con il Dovi e Miller. Poi Andrea ha vinto alla grande in Austria e credo che anche a Silverstone sarebbe stato possibile conquistare sul podio: una prova che portiamo avanti il lavoro in maniera professionale”.

