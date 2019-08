MotoGp – Marquez concentrato, Quartararo esaltato e Dovizioso strategico: le parole dei top-3 dopo le qualifiche del Gp d’Austria

Le parole dei primi tre classificati nelle qualifiche del Gp d’Austria, Marquez felice per il record di pole scippato a Doohan

Marc Marquez domina in Austria, conquistando la 59ª pole position in top class che gli permette di superare nella classifica all-time niente meno che Mick Doohan.

Lo spagnolo mette in fila Quartararo e Dovizioso, piazzando una seria ipoteca in vista della gara di domani. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel parco chiuso di Spielberg, Marquez ha ammesso: “è importante questo week-end, domani però è più importante. Abbiamo scelto la strategia giusta nelle FP4, sono contento e domani proveremo a fgare una bella gara. Sarà complicato vincere, ma cercheremo di stare davanti“. Felice anche Quartararo: “ho fatto due giri veloci, all’ultimo tentativo ho spinto al massimo per cercare di stare tra i primi. Quando ho visto il mio tempo ho sorriso, la seconda posizione è davvero ottimo. Ho dato tutto, il team ha fatto un buon lavoro e vediamo cosa possiamo fare domani perchè abbiamo un buon passo“. Dovizioso concentrato già sulla gara di domani: “Marquez ha un buon passo, quindi molto probabilmente proverà ad andare via. Sarà facile per lui vincere in questo modo. Abbiamo un buon passo anche noi, quindi proveremo a stare con lui senza farlo scappare via“.

