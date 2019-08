MotoGp – Test Misano, Petrucci soddisfatto: ” abbiamo capito tante cose in ottica gara”

Danilo Petrucci torna a casa soddisfatto dalla due giornate di test di Misano: le parole del ternano della Ducati

Si è conclusa oggi pomeriggio la seconda ed ultima giornata di test MotoGP sul Misano World Circuit, che ha visto impegnati tutti i piloti della top class in preparazione del GP di San Marino e della Riviera di Rimini di metà settembre. Seconda posizione finale per Danilo Petrucci, che nei due giorni si è concentrato su prove di set-up con la sua Desmosedici GP ed oggi ha percorso 71 giri, facendo segnare 1:32.155 quale migliore crono nella sua ultima uscita con gomma posteriore extra soft.

“Sono stati due giorni molto importanti perché poter provare sulla stessa pista su cui correremo fra due settimane, considerando le condizioni diverse dell’asfalto con meno grip, ci ha consentito di capire tante cose in ottica gara. Abbiamo fatto molte prove interessanti e sono soddisfatto del lavoro che abbiamo fatto anche se sicuramente dovremo ancora migliorare nel weekend di gara. In ogni caso sono contento del mio passo e fiducioso per il prossimo GP”, queste le parole del ternano della Ducati al termine della sessione.

