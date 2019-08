MotoGp – Petrucci ironico a Silverstone: “un’altra tripletta italiana? Si, ma…”

Danilo Petrucci sogna un’altra tripletta tutta italiana a Silverstone: le parole del ternano della Ducati in Gran Bretagna

Si corre domenica il Gp della Gran Bretagna di MotoGp: dopo la cancellazione dello scorso anno per maltempo, tutti i piloti sperano nel bel tempo e non vedono l’ora di poter gareggiare su una pista che piace molto a tutti i campioni delle due ruote.

Motivato e pronto a far bene in sella alla sua Ducati, Petrucci arriva a Silverstone ricordando il podio tutto italiano di quattro anni fa: “in una domenica tipicamente inglese vedere sul podio tre italiani è stato bellissimo. Mi piacerebbe rifare una tripletta tutta italiana, magari i posti li decidiamo...“, ha affermato il ternano.

“Non ho fatto un giro a piedi ma mi hanno detto che sono rimaste alcune buche ma che c’è maggiore grip, e per questo, sono fiducioso perchè con parecchio grip la Ducati va bene. Non so cosa mi aspetta ma certamente voglio stare li’ davanti, tra i primi cinque“, ha concluso Petrucci.

