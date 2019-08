MotoGp – Petrucci si accontenta a Brno: “viste le condizioni la terza fila non è male”

Ottavo posto e terza fila per Petrucci a Brno: le parole del ternano della Ducati al termine delle qualifiche del Gp della Repubblica Ceca

Andrea Dovizioso partirà dalla seconda fila del GP della Repubblica Ceca: il pilota romagnolo del Ducati Team ha infatti ottenuto il quarto tempo in Q2, sessione disputata con asfalto bagnato che si stava progressivamente asciugando. Dovizioso ha però deciso di proseguire per tutta il turno con le gomme rain e ha ottenuto il crono di 2:05.590. Danilo Petrucci, dopo una prima uscita con gomme rain in cui ha fatto segnare il crono di 2:06.457, è rientrato ai box per salire sulla seconda moto con pneumatici da asciutto ma non è riuscito a migliorare il proprio tempo e quindi domani partirà dalla terza fila del GP della Repubblica Ceca.

“E’ stata una qualifica molto complicata perché le condizioni della pista erano difficili da interpretare. Il tracciato era bagnato e poi si è andato progressivamente asciugando, ma verso la fine della sessione ha ricominciato a piovere e purtroppo non sono riuscito ad essere veloce quando sono uscito con le gomme slick. In ogni caso, anche se il nostro obiettivo è sempre quello di partire nelle prime due file, la terza non è poi così male e domani spero di riuscire a fare una buona partenza per giocarmi le mie carte in gara, che sembra sarà asciutta”, queste le parole del ternano della Ducati.

“Quando ho provato a spingere con le gomme da asciutto ho fatto un giro da paura, mentre Marquez lì è andato come se fosse asciutto“, ha aggiunto poi Petrucci ai microfoni Sky sulla prestazione di Marquez oggi in pista.

