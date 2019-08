MotoGp – Si spengono i semafori a Silverstone, pazzesco incidente tra Dovizioso e Quartararo: la partenza del Gp di Gran Bretagna [VIDEO]

Luci rosse spente, comincia il Gran Premio di Gran Bretagna sul circuito di Silverstone: tutti a caccia di Marc Marquez che scatta in pole

Il momento della verità è arrivato, il Gran Premio di Gran Bretagna è pronto a regalare emozioni e spettacolo, con i semafori che si spengono per dare il via a questo elettrizzante appuntamento in programma sul circuito di Silverstone. Marc Marquez scatta in pole davanti a Valentino Rossi e Jack Miller, una prima fila abbastanza inedita che precede il secondo terzetto dove si trova anche Quartararo. L’adrenalina sale, le emozioni si accavallano: ecco la partenza del Gp di Gran Bretagna:

